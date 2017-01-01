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Meslekte 30 yıl hizmet veren hekimler Vefa Gecesi'nde buluştu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:57
Meslekte 30 yıl hizmet veren hekimler Vefa Gecesi'nde buluştu
Meslekte 30 yıl hizmet veren hekimler Vefa Gecesi'nde buluştu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Tabip Odası tarafından sağlık hizmetlerinde 30 yıl ve üzeri emeği geçen hekimler için vefa gecesi düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, tabip odalarının hekimler arasındaki birlik ve beraberliği sağlamayı amaç edindiklerini belirterek, "Kayseri, tarihi ve kültürel zenginliğimizin önemli merkezlerinden birisidir. Sultan 2. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe Hatun vefat etmeden önce Kayseri'de tıp medresesi ve şifahane yapılmasını vasiyet etmiştir. Vasiyetine uyularak olarak bugün müze olarak faaliyet gösteren eser inşa edilmiştir. Doğu tarafı tıp medresesi, batı tarafı şifahane olarak aynı zamanda hekim yetiştirmeye yatırım yapıldığı da görülmektedir. Hekimlere sahip çıkmak öncelikle 800 sene önceki atalarımızın idrakını anlayabilmek ve onu daha ileriye götürmekle olacaktır. Bu tarihi ve kültürel zenginliğimizin verdiği özel duygularla insanlığa, ülkemize, milletimize hizmet eden tüm hekimlerimizi şükranla anıyoruz. Siz kıymetli hekimlerimize ne yapsak azdır. Tabip odaları hekimlerin problemlerini çözmenin, meslek örgütü olarak özlük hakları için mücadele etmelidir. Hekimlerin birlik ve beraberliklerini sağlamalı, hekimler arasındaki iletişimi sağlamalıdır. Kayseri Tabip Odası olarak çeşitli vesileler oluşturarak bu birlikteliği sağlamaya çalışıyoruz. Her 15 günde bir yaptığımız eğitim faaliyetlerimiz Eylül ayından itibaren tekrar başlayacaktır. Kayıtlarımıza göre 276 hekimimizi 30 yıl ve üzerinde ülkemize hizmet etmiş olarak tespit ettik. Son 3 ayda kurumlardan, özel hastanelerden ve evlerinden ulaşabildiğimiz 211 hekimimizi tıp mesleğine ve milletimize olan hizmeti için, şükranlarımızı sunmak için davet ettik" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından meslekte 30 yılı aşkın hizmet eden hekimlere plaket takdim edildi. Program daha sonra Kayseri Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen Şükran Konseri ile devam etti. Anma programına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı.
(TB-AÖ-Y)

24.05.2017 09:57:00 TSI
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