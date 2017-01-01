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Emlak ve çevre temizlik vergisi ilk taksit ödeme süresi 31 Mayıs'ta sona eriyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:57
Emlak ve çevre temizlik vergisi ilk taksit ödeme süresi 31 Mayıs'ta sona eriyor
Emlak ve çevre temizlik vergisi ilk taksit ödeme süresi 31 Mayıs'ta sona eriyor

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - 2017 yılına ilişkin Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi'nin 1. taksit ödeme süresinin, 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı.
Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisinin birinci taksit ödeme süresinin 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona ereceği ifade edilerek, ödemelerin bir an önce yapılması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.
(COŞ-AÖ-Y)

24.05.2017 09:57:18 TSI
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