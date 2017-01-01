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NEÜ'de 5. Geleneksel Spor Şenlikleri ödül töreni yapıldı



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KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Spor Şenliklerinde başarılı olan takımlar ödüllendirildi.

Prof. Dr. Asım Duman Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil, yaklaşık 700 öğrencinin şenliklere katıldığını, olaysız, dostluğa ve kardeşliğe yönelik bir turnuva düzenlediklerini söyledi. Spor yapmanın önemine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de, "Üniversitemiz bünyesinde birimlerimiz arasındaki müsabakaların önümüzdeki yıllarda belki şehrimizdeki diğer üniversitelerle ortaklaşa düzenlenecek müsabakalara dönüşmesi dileğiyle sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından turnuvalarda başarılı olan takımlara kupa ve ödülleri verildi. Ödül törenine, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Önder Kutlu, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal, idareciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

(US-FM-Y)



24.05.2017 09:58:20 TSI

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