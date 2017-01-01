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İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Vali Çakacak başkanlığında toplandı



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MERSİN (İHA) - Mersin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2017 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında düzenlenen toplantıya, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın ve kurul üyeleri katıldı. Vali Çakacak, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, kurulun Mersin'deki su kaynaklarının etkin kullanımı, paylaştırılması, muhafazası, taşkın önleme çalışmaları gibi görevleri bulunduğunu, kurul toplantılarında da bu konuların değerlendirildiğini kaydetti. Bu toplantılarda alınan kararların ve yapılan eylem planlarının önümüzdeki süreçte su taşkınları ve sel afetlerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Çakacak, bu nedenle görevli kuruluşların üzerlerine düşen görevi zamanında yerine getirmeleri, iş ve işlemlerin süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda, ilgili kurum temsilcileri sunum yaparken, gündem maddeleri görüşüldü.

(KYM-Y)



24.05.2017 10:05:47 TSI

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