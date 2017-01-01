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İŞKUR kampanya otobüsü Beyşehir'de

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:06
İŞKUR kampanya otobüsü Beyşehir'de
İŞKUR kampanya otobüsü Beyşehir'de

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - İŞKUR 2. tanıtım kampanyası kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen özel tasarlanmış kampanya otobüsü vatandaşları bilgilendirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan "İŞKUR Kampanya Otobüsü", Beyşehir Anıt Meydanında stant açtı. Otobüs, Beyşehir'deki çalışmaları kapsamında istihdam seferberliğine katkı sağlayacak. Vatandaşlarla buluşan otobüste görevli iş ve meslek danışmanları, standı ziyaret edenlerle yüz yüze görüşerek İŞKUR'un hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Görevliler tarafından iş arayanlar ve işverenlere sunulan hizmetlerle birlikte, yetiştirme kursları, girişimcilik programları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, işsizlik sigortası, kısa çalışma ödeneği gibi çeşitli hizmetler anlatıldı. Ayrıca, İŞKUR hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilerin Beyşehir İŞKUR Hizmet Merkezine başvurabilecekleri belirtildi.
İŞKUR tanıtım kampanyasının, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile yürütülen "Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu" kapsamında gerçekleştirildiği, istihdamdan etkilenen tüm tarafları bilgilendirmeyi ve bu suretle daha fazla kişinin işgücü piyasasına girmesine ve istihdam oranını artırmaya katkıda bulunmayı amaçladığı kaydedildi.
(ARÖ-FM-Y)

24.05.2017 10:06:17 TSI
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