Düğünde pasta yerine 'çiğ köfte' kestiler

ADANA (İHA) - Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti.

Adana'da 24 yaşındaki Yiğit Azar, 25 yaşındaki Esra Bilgin ile hayatını birleştirdi. Genç çift, düğün töreninde davetlilere sürpriz yaptı. 3 kişilik bir ekip, 8 saat süren bir çalışmanın ardından 550 davetli için 80 kiloluk çiğ köfte hazırladı. Düğünde de 'yaş pasta' yerine 'çiğ köfte' kesip davetlilere ikram edilince ortaya da ilginç görüntüler çıktı.



Davetlilere renkli bir sürpriz

Çift, düğün törenlerinin uzun süre hafızalarda kalması için ilginç bir karar aldı. Her ikisi de çiğ köfteyi çok seven Esra ve Yiğit Azar, düğüne katılacak davetliler için renkli bir sürpriz hazırladı.



8 saatte 80 kiloluk çiğ köfte

Bir çiğ köfte işletmesiyle anlaşan genç çift, düğünleri için 550 kişilik çiğ köfte siparişi verdi. Sipariş üzerine 3 kişilik ekip, 8 saat süren bir çalışmanın ardından 80 kiloluk çiğ köfte yaptı. Çiğ köftelerin bir kısmı da 'düğün pastası' olarak tasarlandı.



Pasta yerine 'çiğ köfte' ikramı

Çiğ köfteden hazırlanan pasta düğün töreninin sonlarına doğru davetlilerin şaşkın bakışları arasında piste getirildi. Esra ve Yiğit Azar Çifti, ellerine bıçağı alıp, çiğ köfteden oluşan düğün pastalarını kesti, ardından da çiğ köfteleri birbirlerine ikram etti. Genç çift için özel olarak hazırlanan çiğ köfteler daha sonra konuklara ikram edildi.



Düğünümüz unutulmaz olsun istedik

Düğün töreninde açıklamada bulunan gelin Esra Azar, "Çiğ köfteyi ben de, eşim de çok seviyoruz. Ve düğünümüzde böylesi bir sürpriz yapmak istedik. Çok da güzel oldu" dedi. Damat Yiğit Azar da, "Düğünümüzde unutulmaz bir anımız olsun istiyorduk. Düşündük ve aklımıza düğün pastasını çiğ köfteden yaptırmak geldi. Ortaya da eğlenceli ve unutulmaz bir an çıktı" diye konuştu.

24.05.2017 10:06:23 TSI

