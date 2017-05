YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri Pancar Kooperatifi'nin 64, Genel Kuruluna Kadın Çiftçilerin Damgasını Vurması Bekleniyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Kooperatifinin 25 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan Genel Kurulunun Türkiye'de Şeker Pancarı tarımına olan ilgi açısından çok önemli olduğu belirtildi.

Yapılacak olan genel kurula Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir bölge çiftçilerinden büyük bir katılım beklendiğine dikkat çekilerek; Bu genel Kurulun sadece Kayseri Pancar Kooperatifinin değil aynı zamanda ülkenin pancar tarımının geleceğini de yakından ilgilendirdiğine dikkat çekildi. Orta Anadolu'daki 80 bin üyesi bulunan Kayseri Pancar Kooperatifinin 25 Mayıs günü yapılacak olan 64'ncü Genel Kurulunun, şeker pancarı tarımına çiftçinin nasıl sahip çıktığını göstermek ve ülkede NBŞ kullanımına karşı da aynı zamanda pancar çiftçisinin tepkisini de birlik beraberlik içerisinde ortaya koyması açısından önemli olduğu belirtildi.

Genel Kurul öncesi Develi Bölgesinden gelen heyetin ziyareti esnasında konuşan Başkan Akay; son yıllarda Genel Kurullara kadın çiftçilerin gösterdiği ilgiden duyulan memnuniyeti dile getirerek 64'ncü Genel Kurulumuza da kadın çiftçilerin büyük ilgisini bekliyoruz" dedi. Başkan Akay; "Çiftçilik mesleğinin geleceği açısından kadın çiftçiler yanında, genç çiftçilerin de ilgilerinin arttığını belirterek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin çiftçiliği meslek edinmesinde elimizden gelen her türlü desteği sağlamaktayız. Önümüzdeki dönemde kurum içinde oluşacak her türlü yönetim aşamasında hem kadın çiftçilerimize hem de genç çiftçilerimize yeni görevler vermeyi planlıyoruz" dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Diğer bölgelerde olduğu gibi şuanda da develi bölgesinden çiftçilerimiz buraya kadar zahmet edip geldiler, gönüllerinden koptu . Kendi arzu ve istekleriyle işlerini,güçlerini bırakıp buraya kadar geldiler. Buraya kadar teşrif ettiler.Öncelikle teşekkür ediyorum.Buraya kadar zahmet etmelerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Tabi biz hep şu anlayış içerisinde olduk. Kayseri Şeker fabrikası büyük bir aile .Biz çiftçilerimizi hep ailenin bir parçası gibi gördük. Her bir aile de bizi kendilerinden gördü.Bu da büyük bir aileyi oluşturdu. Biz toplantılarımızda zaten kadın çiftçilerimizi de yanımızda görmek,onlarla beraber bu işleri başarma anlayışı içerisinde olduğumuz için onlara verdiğimiz değerinde bir ifadesi olarak hep birlikte çalışma noktasında olduk. Onlar da gerçekten son yıllarda büyük teveccüh, büyük ilgi, alaka gösteriyorlar. Genel kurullarımıza biliyorsunuz çok sayıda kadın çiftçi geliyor. İnşallah bu genel kurulda da çok sayıda kadın çiftçimizin gelmesini bekliyoruz. Bu konuda önemli isteklerin olduğunu da duyuyoruz. Onları yine en güzel şekilde ağırlamak,oylarını rahat bir şeklide kullanmalarını sağlamak, konusunda gereken tedbirler alınıyor.

Bu Genel Kurul, büyük Kayseri Şeker ailesinin gövde gösterisi olup, bunu genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla bütün çiftçiler hep birlikte ortaya koyacaklar. Bunu inşallah başaracağız. Çiftçiliğin ve çiftçilikten geçimini sağlayanların geleceği açısından buna ihtiyaç var. Bunu bütün bölgelerimizden büyük bir katılımla gerçekleştirmeyi umut ediyoruz, inşallah kazasız, belasız bu genel kurul yapılır, biter. Ondan sonra çiftçinin emaneti tekrardan bizim omuzlarımıza yüklenirse biz bunu layıkıyla taşıma konusunda arkadaşlarımızla beraber gereken gayreti göstereceğiz.

Çiftçilerimiz, öncelikle alın terinin karşılığını helalinden kazanarak ailelerini geçindiren insanlardır. Onun için değerlidir. Biz de bu manada bunlara yardımcı olabiliyorsak,katkı sağlayabiliyorsak, görevini yapmış insanların huzuru içerisinde oluyoruz.

Allah bu istikamette işimize zarar vermesin, fabrikamıza zarar vermesin ve insanlarımızın umudunu yere düşürmesin. Bu insanların güvenine layık olmak bizim için her şeyin üstündedir.

Bu toplumun yarısı kadın, bu toplumda kadınları yok saymak, görmemekten gelmek doğru bir şey değil. Gönlümüz arzu ederdi ki aslında Kadınlardan da zaman içerisinde belki yönetim kademelerinde rol alsınlar istiyorum.Onlar tarladaki üretime katkı sağladıkları, evde misafir ağırladıkları gibi bu işte de ayrıca katkı sağlasınlar istiyorum.Onun için de kadınların bu işe ilgi ve alakasının artması bizim de gerçekten çok memnun olduğumuz bir durum. İnşallah bunu genel kurulda güçlü bir şekilde göstereceklerdir. Hepsini bekliyoruz, davet ediyoruz. Zaten onlar da vekaletlerini vermemişler. İlla biz kullanacağız diye beyan ediyorlar.Bundan da ziyadesiyle memnun oluyoruz. Kadınların işe el koyması, işi sahipleniyor olması işe daha ciddiyet getiriyor. Daha disiplin kazandırıyor.Bunlar da daha fazla başarıyı beraberinde getiriyor.Onun için onların bu işe el koyuyor olması bizim çok memnuniyetle karşıladığımız bir durum.Hepsine Selamlarımı,saygılarımı ifade ediyorum.İnşallah onları güzel bir şekilde Perşembe günü 25 mayısta genel kurulda ağırlamayı arzu ediyoruz dedi.

Karacaören çiftçilerinden Cengiz Asa; Yaklaşık 30 yıldır pancar işini yaparım. Fabrikayı 90 yılların sonundan itibaren tüm yönetimleri bilirim. Ancak başkanları tv de görürdü bu millet. Sayın Akay sağ olsun çiftçi ile içli dışlı oldu. Aile gibi oldu fabrikanın çiftçiye ait olduğu, yönetimin çiftçinin istediği gibi iş yapacak gerçek insanlara teslim edebileceğini öğretti. Böyle dürüst insanları Allah başımızdan eksik etmesin. Oyumuzun rengi mavidir"

24.05.2017 10:07:15 TSI

