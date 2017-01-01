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Kanser bilgilendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kanser ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme toplantılarının 4'üncüsü yapıldı.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından kanser tedavisi gören hastalar ve yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaya devam ediyor. Hastanenin konferans salonunda gerçekleşen toplantıda Tıbbi Onkolog Uzm. Dr. Süleyman Erdoğdu, kanser hastaları ve yakınlarını bilgilendirerek, sorularını cevaplandırdı.

Kanser bilgilendirme toplantılarının dördüncüsünü yaptıklarını belirten Tıbbi Onkolog Uzm. Dr. Süleyman Erdoğdu, " Bilgilendirme toplantılarındaki temel amacımız kanser tedavisi gören hastalar ve yakınları için kafalarında oluşan sorulara cevap bulabilmek. Toplumumuzda maalesef bilgilere ulaşmak internet aracılığıyla mümkün gözükse de bazen internet aracılığıyla yanlış bilgiye ulaşmak mümkün olabilir. Biz bu yanlışları en azından konuşarak düzeltmeye çalışıyoruz. Buradaki temel eksene her zaman için hastalar ve hasta yakınlarını koyduk. Bu toplantıların verimli olduğunu da genelde gördük. Yaz ayında bilgilendirme toplantılarımıza 3 ay ara vermeyi ve Eylül ayında tekrar başlamayı düşünüyoruz" dedi.

(YÖ-HİV-Y)



24.05.2017 10:07:10 TSI

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