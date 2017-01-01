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Türkiye'de ilklerin oyuncusu Düzceli Aydan Çakır



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Veda ve Reis filmlerinde rol alan ilk ve tek oyuncu unvanı olan, Japon-Türk ortak yapımı olarak çekilecek "Semur-2" korku-aksiyon filminde "Büyücü Hoca" rolü ile yer alacak ve 150 sinema ve dizi filmde rol alan Aydan Çakır, bu alanda da tek olma özelliğini sürdürüyor.

Düzceli sanatçı Aydan Çakır ilklere imza atmaya devam ediyor.

2014 yılında yılın en iyi korku filmi seçilen "Siccin" deki Büyücü Hoca rolü ile başta Japonya olmak üzere bir çok ülkede de başarısından söz ettirmeyi başaran oyuncu Aydan Çakır, Şubat ayında çekimleri Denizli'de tamamlanan yapımcılığını Ayhan Ulam'ın yönetmenliğini yine Düzceli Gökhan Aksu'nun yaptığı Ağustos da vizyona girecek Semur filminin devamı niteliğinde en az 4 seri çekilecek Semur 2,3,4 filmleri yine Ayhan Ulam'ın Japon Jade Yuki ve Toyoto Yuki ortaklığı ile ilk defa Türk- Japon ortak yapımı korku aksiyon filminde büyücü hoca rolü için anlaşmaya vardı. Japonya'da başlayacak çekimlerin devamı Denizli, Manisa, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla- Bodrum ve Düzce'de çekilecek. 10 günü Düzce'de çekilecek filmin 3 gün Ankara, sonra da Japonya da sona erecek.

(AY)



24.05.2017 10:10:51 TSI

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