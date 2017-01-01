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Optimum AVM'de açılış ve kapanışa saatine Ramazan ayarı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Optimum AVM'nin açılış ve kapanış saatleri Ramazan ayına özel olarak değiştirildi. Yeni saat uygulaması kapsamında Adana Optimum 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Adana Optimum AVM, Ramazan ayında ziyaretçilerin iftar sonrası alışverişlerini rahatça yapabilmelerini sağlamak amacıyla kapanış saatlerini değiştirdi. Ramazan ayı boyunca Adana Optimum, 10.00'dan 22.00'a kadar hizmet verecek.

Adana Optimum AVM, 21-24 Haziran tarihlerinde 10.00 - 23. 00 saatleri arasında, bayramın birinci günü olan 25 Haziran'da ise 12.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaretçileri için açık olacak.

(ELF-Y)



24.05.2017 10:10:56 TSI

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