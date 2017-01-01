Trekkıng parkuru yapılıyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Geçtiğimiz günlerde yapılan 'Mayıs Çiçekleri Trekking' etkinliğin ardından Düzce Belediyesi tarafından Konuralp'de trekking parkuru hazırlanıyor. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, ilk etapta yürüyüş parkurunun 2 kilometre olarak yapılacağını belirtti.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Konuralp'de vatandaşların isteği ve Turizm Marka Ekibinin talebi üzerine 'Mayıs Çiçekleri Trekking' etkinliği güzergahı üzerinde yürüyüş parkuru yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine, Konuralp Atlı kapı, cin bayırı, su kemerleri, asar tepesi, gucca altı, Roma köprüsü, Eyea ekoturizm çiftliği güzergahını kapsayan 2 kilometrelik parkur yapılıyor. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, parkurun önemli kısmının özel ahşap yapıdan oluşacağını belirtti ve ' zemine göre parkurun bir bölümü bazalt taşlarından bir bölümü de Arnavut kaldırım taşlarından oluşacak' dedi.
(TT-AY)
24.05.2017 10:12:38 TSI
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