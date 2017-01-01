Düzce rengarenk hale geldi
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından mevsimine göre dikilen çiçekler, park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını süslemeye başladı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi tarafından başta parklar olmak üzere, meydan, refuj, kavşak, yol kenarlarına bahar ve yaz dönemleri için mevsimlik çiçekler dikiliyor. Ayrıca birçok alanda da ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Park ve Bahçeler Birimi tarafından yapılan açıklamada, çiçeklendirme ve ağaçlandırmanın bahar ve yaz ayları boyunca sürdürüleceği bildirildi.
(TT-AY)
24.05.2017 10:12:49 TSI
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