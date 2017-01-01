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Belediye vatandaş el ele temizlik yaptı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:15
Belediye vatandaş el ele temizlik yaptı
Belediye vatandaş el ele temizlik yaptı

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Marmaris'te yaşayan yerli ve yabancılardan oluşan bir grup, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün desteğiyle çevre koruma bilincinin artırılması ve farkındalık oluşturmak için Aktaş'ta bulunan ormanlık alanda çöp topladı.
Sosyal medya üzerinden iletişime geçen 13 çevre gönüllüsü, temizlik ekipleriyle birlikte çevre temizliği yapmak için Belediye'ye başvurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, talebe olumlu cevap vererek, 8 kişilik ekiple gruba destek verdi. 21 Mayıs Pazar günü Aktaş'ta buluşan gönüllüler ve belediye ekibi, temizlik için eski Magic Life Otel bölgesine hareket etti. Aralarında Marmaris'te yaşayan 3 Alman vatandaşının da yer aldığı grup 1,5 saat boyunca bölgede temizlik yaptı. Yaz aylarında haftada 2 gün Temizlik İşleri görevlileri tarafından temizlenmesine rağmen bölgeden 20 torba çöp toplandı. Toplanan çöpler arasında doğa da geri dönüşümü zor olan ve orman yangınlarına sebebiyet verebilecek cam, teneke ve benzeri atıklar dikkat çekti.
(VE-MB-Y)

24.05.2017 10:15:19 TSI
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