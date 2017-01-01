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Edremit'e hayırsever desteği ile yeni bir okul daha

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:15
Edremit'e hayırsever desteği ile yeni bir okul daha
Edremit'e hayırsever desteği ile yeni bir okul daha

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesine daha önce Akçay Zehra Baysal Anaokulunu yaptıran Hayırsever Zehra Baysal Edremit'te yaptıracağı ikinci anaokulu için protokol imzaladı
Balıkesir'e Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın imzaladığı protokolle Edremit'e müstakil bir anaokulu daha yapılacak. Altınoluk Mahallesinde yapılacak olan anaokulu 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında hizmete açılması planlanıyor.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı bu yapılacak yeni okulun hayırlı olmasını dilerken, hayır sever Zehra Baysal'a bu örnek davranışından dolayı teşekkür etti.
(EME-

24.05.2017 10:15:28 TSI
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