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Tatvan'da uyuşturucu ile mücadele çalışması



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu tarafından bir toplantı düzenlendi.

Tatvan Kültür Merkezinde mahalle muhtarları ve kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, konunun önemine vurgu yapılarak, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda neler yapılması gerektiği görüşüldü. Akabinde ise, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar ile ilgili sunumlar yapılarak, uyuşturucu konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Düzenlenen toplantı sonunda bir değerlendirme konuşması yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, uyuşturucu ve madde bağımlılığının günümüzün en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Uyuşturucu ve madde bağımlılığının ihmal edilmemesi gereken hassas ve bir o kadar önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Kaymakam Özkan, "Bundan sonra hep beraber, sokak ve mahallelere inerek bu müptelanın peşine düşüp yok edeceğiz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koyarak yapacağız. Bu noktada bizlerde çevremizde uyuşturucu madde kullananlar varsa bunları tespit edip tedavi noktasında girişimlerde bulunmalıyız. Ayrıca uyuşturucu madde satışı yapanları da polis ve jandarmaya bildirerek, uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmeye çalışmalıyız. Bunun yanında sokak ve mahalleleri dolaşarak vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirip bilinçlendirmeliyiz. İnşallah bizlerde düzenli olarak yapacağımız toplantılarla da konuya karşı olan duyarlılığı arttıracağımıza inanıyorum" dedi.

Düzenlenen toplantıya Tatvan Belediye Başkan Vekili Abdulbaki Menteş, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, kamu kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

(HO-MSA-Y)



24.05.2017 10:18:40 TSI

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