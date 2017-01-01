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Döşemealtı Belediyesi Zabıta ekipleri kontrolleri sıklaştırdı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçe merkezi ve mahallelerde faaliyet gösteren fırın ve Unlu Mamülleri Üreten işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Döşemealtı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimleri sırasında, üretim de kullanılan ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen kurallarına uygunluğu ile ticari faaliyet için gerekli olan belgelerin kontrollerini yaptı.

Halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapması için rutin kontrollerini Ramazan ayı nedeniyle yoğunlaştıran Döşemealtı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyen, gramaj ve evrak konusunda eksiği olan işletmelere göz açtırmıyor.

Zabıta ekiplerinin, yasalar doğrultusunda gerçekleştirdiği denetimler işletmeleri olduğu kadar vatandaşları da mutlu ediyor.

(SÇ-SÇ-Y)



24.05.2017 10:21:43 TSI

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