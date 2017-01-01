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Talihsiz talihli, anahtarını teslim aldı ama aracına kavuşamadı



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da bir alışveriş merkezinin düzenlediği yılbaşı çekilişinde son model lüks otomobil kazanan Serpil Kıyar isimli talihli aradan yaklaşık 5 ay süre geçmesine rağmen aracını teslim alamadı. Ocak ayının 2. haftasında aracın yaklaşık 16 bin lira tutan intikal vergisini ödemesine rağmen otomobiline henüz kavuşamayan Kıyar Ailesi, "Yılbaşı öncesi basının önünde aracı bize teslim ediyormuş gibi görüntü verdiler. Ama aradan yaklaşık 5 ay geçti biz halen arabamıza kavuşamadık" diye dert yandılar.

Çekilişin Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapıldığını ve aracın teslim edilmemesinin kendileri ile bir alakası olmadığını iddia eden Zoroğlu Alışveriş Firması'nın yetkilisi Orhan Saygılı ise işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu en kısa sürede talihli Serpil Kıyar'a aracın teslim edileceğini söyledi. Yaşanan sıkıntının darbe girişimi sonrası yapılan incelemeler ve ilgili kurumlardaki memur değişikliklerinden kaynaklandığını ileri süren Orhan Saygılı, "Maalesef evrakların tamamlanması ve incelemeler uzun sürdü. Bunun yanında ilgili kurumda sürekli personel değişikliği olduğundan dolayı geçen süre zarfında talihliye aracı teslim edilemedi" diye konuştu.

Bilindiği gibi; Zoroğlu Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen kampanyada alışveriş merkezinden cep telefonu satın alan Serpil Kıyar noter huzurunda yapılan çekiliş ile firmanın büyük ödülü olan lüks otomobil kazanmıştı. 084541 nolu kupon ile çekilişe katılan ve Köşk İlçesi'nde ikamet eden Serpil Kıyar alışveriş merkezinin önünde düzenlenen törenle aracın teslim edildiği belirtilmişti. Aradan yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen talihliye aracının teslim edilmediği ortaya çıktı.

(İK)



24.05.2017 10:28:02 TSI

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