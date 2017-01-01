ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Çakacak, çevre il ve ilçelerden çalışma ziyaretine gelen kaymakamlarla buluştu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:29
Vali Çakacak, çevre il ve ilçelerden çalışma ziyaretine gelen kaymakamlarla buluştu
Vali Çakacak, çevre il ve ilçelerden çalışma ziyaretine gelen kaymakamlarla buluştu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - İçişleri Bakanlığı ve Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD) işbirliğinde gerçekleştirilen "Sınır Yönetiminin Yerel Seviyede İdari Kapasite Artırımına Yönelik Teknik Yardım Projesi" (IBM LOC-CAP) kapsamında, yerel çalışma ziyareti içen Mersin'e gelen kaymakamlar, Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Irmak, proje takım lideri Nerjus Songaila ve 39 kaymakamdan oluşan heyeti makamında ağırlayan Vali Çakacak, proje kapsamında Mersin'de bulunan mülki idare amirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakacak, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin, mülki idare amirlerinin sınır yönetimi alanındaki kapasitelerinin ve farkındalıklarının artırılması noktasında verimli çalışmalara vesile olmasını diledi.
Mersin'in, farklı etnik yapıdan ve inançtan gelen insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir barış kenti olduğunu vurgulayan Çakacak, kaymakamlara, ilin sahip olduğu zengin potansiyel, tarım, turizm, dış ticaret, lojistik ve sanayi alanlarındaki üretim ve çalışmalar ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Çakacak, turizm merkezleri, Mersin Limanı, Organize Sanayi Bölgesindeki genişleme çalışmaları, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Mersin-Antalya Akdeniz Sahil Yolu, Silifke-Mut-Karaman Yolu, Çeşmeli-Taşucu Otoban Bağlantısı, spor altyapısı, tarımsal sulama projeleri ile ilgili açıklamalar yapan Çakacak, Mersin'in birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği, sürekli gelişen ve değişen bir il olduğunu söyledi. Valilik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Ahi Evran'ın "evin, kapın, sofran açık olsun" düsturundan hareketle vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Çakacak, vatandaşların 24 saat boyunca il valisine ve kaymakamlara ulaşabilmelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Irmak'ın da proje hakkında bilgi verdiği kabul, Vali Çakacak ile heyet üyelerinin bir süre görüş alışverişinde bulunmalarının ardından sona erdi.
(KYM-Y)

24.05.2017 10:29:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
'Önlem Al, Güvende Kal' projesi hayata geçti
YEREL

'ÖNLEM AL, GÜVENDE KAL' PROJESİ HAYATA GEÇTİ
İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Vali Çakacak başkanlığında toplandı
YEREL

İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU, VALİ ÇAKACAK BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
Festivalde En güzel Batırık için yarıştılar
YEREL

FESTİVALDE EN GÜZEL BATIRIK İÇİN YARIŞTILAR
Başkan Dinçer: &quot;Esnafın terazisi adil olmalı&quot;
YEREL

BAŞKAN DİNÇER: "ESNAFIN TERAZİSİ ADİL OLMALI"
DÜZELTME &quot;Türk Kızılayından Afrika ülkelerine insani yardım&quot; başlıklı haberimizin 3. ve 4. paragrafında yer alan ifadeler, kaynağından düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
YEREL

DÜZELTME "TÜRK KIZILAYINDAN AFRİKA ÜLKELERİNE İNSANİ YARDIM" BAŞLIKLI HABERİMİZİN 3. VE 4. PARAGRAFINDA YER ALAN İFADELER, KAYNAĞINDAN DÜZELTİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA. AA

Türk Kızılayından Afrika ülkelerine insani yardım
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN AFRİKA ÜLKELERİNE İNSANİ YARDIM
Erdemli'de açılan kurslarda 10 bin eser sergiye çıktı
YEREL

ERDEMLİ'DE AÇILAN KURSLARDA 10 BİN ESER SERGİYE ÇIKTI
Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği tenis turnuvası sona erdi
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ TENİS TURNUVASI SONA ERDİ
Rus tarım heyeti Mersin’de
YEREL

RUS TARIM HEYETİ MERSİN’DE
UKOME Daire Başkanı Tektemur, Başkan Dinçer'i ziyaret etti
YEREL

UKOME DAİRE BAŞKANI TEKTEMUR, BAŞKAN DİNÇER'İ ZİYARET ETTİ
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Mersin'de muhtarlık binaları yenileniyor
YEREL

MERSİN'DE MUHTARLIK BİNALARI YENİLENİYOR
Başkan Kocamaz, hayırsever iş adamları ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ, HAYIRSEVER İŞ ADAMLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Tat Bakliyat, 100 milyon dolarlık ihracatla yüzde 44 büyüdü
YEREL

TAT BAKLİYAT, 100 MİLYON DOLARLIK İHRACATLA YÜZDE 44 BÜYÜDÜ
Ayşe Göknur Shanal'dan &quot;Sidney'den Mersin'e&quot; konseri
YEREL

AYŞE GÖKNUR SHANAL'DAN "SİDNEY'DEN MERSİN'E" KONSERİ
Toroslar Belediyesi'nde vezneler hafta sonu da açık
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ'NDE VEZNELER HAFTA SONU DA AÇIK
Siber saldırılar MTSO'da masaya yatırıldı
YEREL

SİBER SALDIRILAR MTSO'DA MASAYA YATIRILDI
Mersin merkezli terör operasyonu
YEREL

MERSİN MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU

Başkan Mustafa Turgut ok ve trap atışı yaptı
YEREL

BAŞKAN MUSTAFA TURGUT OK VE TRAP ATIŞI YAPTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'ye en çok yatırım yapan 20 ülke
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'YE EN ÇOK YATIRIM YAPAN 20 ÜLKE

 1
  • 2 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 3 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 4 Yeşim eridi bitti!