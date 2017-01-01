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Vali Çakacak, çevre il ve ilçelerden çalışma ziyaretine gelen kaymakamlarla buluştu



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MERSİN (İHA) - İçişleri Bakanlığı ve Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD) işbirliğinde gerçekleştirilen "Sınır Yönetiminin Yerel Seviyede İdari Kapasite Artırımına Yönelik Teknik Yardım Projesi" (IBM LOC-CAP) kapsamında, yerel çalışma ziyareti içen Mersin'e gelen kaymakamlar, Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Irmak, proje takım lideri Nerjus Songaila ve 39 kaymakamdan oluşan heyeti makamında ağırlayan Vali Çakacak, proje kapsamında Mersin'de bulunan mülki idare amirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakacak, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin, mülki idare amirlerinin sınır yönetimi alanındaki kapasitelerinin ve farkındalıklarının artırılması noktasında verimli çalışmalara vesile olmasını diledi.

Mersin'in, farklı etnik yapıdan ve inançtan gelen insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir barış kenti olduğunu vurgulayan Çakacak, kaymakamlara, ilin sahip olduğu zengin potansiyel, tarım, turizm, dış ticaret, lojistik ve sanayi alanlarındaki üretim ve çalışmalar ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Çakacak, turizm merkezleri, Mersin Limanı, Organize Sanayi Bölgesindeki genişleme çalışmaları, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Mersin-Antalya Akdeniz Sahil Yolu, Silifke-Mut-Karaman Yolu, Çeşmeli-Taşucu Otoban Bağlantısı, spor altyapısı, tarımsal sulama projeleri ile ilgili açıklamalar yapan Çakacak, Mersin'in birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği, sürekli gelişen ve değişen bir il olduğunu söyledi. Valilik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Ahi Evran'ın "evin, kapın, sofran açık olsun" düsturundan hareketle vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Çakacak, vatandaşların 24 saat boyunca il valisine ve kaymakamlara ulaşabilmelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Irmak'ın da proje hakkında bilgi verdiği kabul, Vali Çakacak ile heyet üyelerinin bir süre görüş alışverişinde bulunmalarının ardından sona erdi.

(KYM-Y)



24.05.2017 10:29:10 TSI

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