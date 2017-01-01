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Didimli öğrenciler arkeolojik kazı yaparak Müzeler Haftasını kutladı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Meandros Kültür, Sanat ve Turizm Derneği öncülüğünde Yönder Okulları 2. Sınıf öğrencileri Arkeolojik Kazı Oyunu" etkinliğine katıldı. Öğrenciler Milet Müzesi bahçesine yerleştirilen Arkeolojik Kazı Oyun Havuzu, kazı yaptı.

Didim Kaymakamlığı ve Milet Müzesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik öncesi çocuklar, Milet Müzesi'nde gezerek, sergilenen eserler hakkında bilgi aldılar. Ardından Didim Kaymakamı İskender Yönden'in de katılımıyla, heyecanla Arkeolojik Kazı Oyun Alanı'na geçen çocuklar, önceden gömülmüş tarihi eserleri tıpkı bir arkeolog titizliği ile çalışarak bulmaya başladılar. Her bulunan eser adeta bir kutlama havasında çıkarıldı ve fırçalarla sabırla temizlenerek kutulara yerleştirildi. Çocuklara arkeolojik kazı çalışmaları esnasında Yönder Okulları öğretmenleri ile Meandros Derneği Başkanı Sanat Tarihçisi Başak Kamacı Budak, dernek üyeleri Arkeolog Özge Saltık ile Neslihan Karabekir eşlik etti. Arkeolojik Kazı Etkinliği'ne katılan tüm çocuklara özel olarak hazırlanan el kitapları dağıtıldı, arkeolojik kazılar hakkında teknik bilgiler verildi.

Etkinliğin sonunda Didim Kaymakamı İskender Yönden ve Milet Müze Müdürü Hasibe Akat İslam tarafından çocuklara katılım sertifikaları dağıtıldı.

Meandros Derneği Başkanı Sanat Tarihçisi Başak Kamacı Budak, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede "Bu renkli ve bir o kadar da eğitici etkinliğe Didimli tüm çocukların katılabilmesi ve Çocuk Dostu Milet Müzesi'nin daha fazla çocuk tarafından ziyaret edilmesi için Meandros Derneği önümüzdeki günlerde de benzer organizasyonlara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğini alarak sürdürmeye devam edecek" dedi.

(HÇ-MB-Y)



24.05.2017 10:31:45 TSI

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