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Osmaniye'de 'Lider Çocuk Tarım Kampı' tamamlandı

- Osmaniye'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çocuklarda doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerine yönelik "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenlendi



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Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çocuklarda doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerine yönelik "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenlendi.

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda Osmaniye merkez Mehmet Akif İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinin katılımı ile 3 gün süren kampta öğrencilere Osmaniye'nin tarihi ve kültürel yanları ile kentin tanıtımında sembol olan ürünlerle ilgili tanıtım gezileri düzenlendi.

Kamp boyunca öğrenciler, Osmaniye'nin tanıtımında önemli noktalarda yer alan yerfıstığının üretim ve işlenme aşamaları, meyve ve süs bitkisi üretim aşamaları, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, kilimleri ile meşhur Karatepe Köyü Kilim Kooperatifi işletmesini, Kırmıtlı Kuş Cennetini, Osmaniye Kent Müzesini, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde açılan Celil Atasever Oyuncak Müzesi ve Planetaryumu gezen öğrenciler yine üniversite bünyesinde bulunan çilek serasını da ziyaret ettiler. Ziyaret edilen alanlarda görevli personeller tarafından çocuklara bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca kamp süresince farklı zamanlarda Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personellerinden Abdullah Tarhan tarafından çeşitli konularda sunumlar yapıldı.

Kampın son gününde düzenlenen kapanış etkinliğine Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Burhan Torun, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hayri Uyduran, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli Abdullah Tarhan, Mehmet Akif İlkokulu 4.Sınıf Öğretmeni Ferhat Eser ve 20 Öğrenci katıldı. Burada katılımcılara kamp süresince yapılan etkinlikler hakkında bilgi verildi.

Program sonunda kampa katılan öğrencilere katılım belgeleri verildi. Faaliyetlerde yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlisi Abdullah Tarhan ve Mehmet Akif İlkokulu 4. Sınıf Öğretmeni Ferhat Eser'e ise katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

(KSM-Y)



24.05.2017 10:37:48 TSI

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