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Erzin Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:38
Erzin Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Erzin Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Uras
HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi 2016-2017 döneminde yapılan ürünlerden oluşan yıl sonu sergisini, Kültür Merkezi'nde açtı. Serginin 25 Mayıs Perşembe gününe kadar açık tutulacağı belirtildi.
Sergi açılışına Belediye Başkanı Kasım Şimşek, İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Oran ve Erhan Kenanoğlu, Halk Eğitim merkezi Müdürü Cemal Gürsel Özsoy, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hülya Özsoy, daire amirleri, okul müdürleri, Halk Eğitim Merkezi öğreticileri ve kursiyerlerin yanı sıra davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Gürsel Özsoy yaptı. Özsoy, "Halk Eğitim Müdürlükleri, vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişimi sağlamak, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, eksik kalan eğitimlerini tamamlamak, kültürel eserlerimizi korumak ve yaşatmak gibi birçok önemli görevleri üstlenmektedir. Halk Eğitim Merkezleri biçki-dikiş ve nakış kursu gibi anılan yerler olmaktan çıkmıştır" dedi.
Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. El emeği göz nuru eserler ilgiyle incelendi.
(ELF-Y)

24.05.2017 10:38:47 TSI
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