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Mayıs ayında kar yağışı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:40
Mayıs ayında kar yağışı
Mayıs ayında kar yağışı

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, mayıs ayında yerini kara bıraktı.
İlçede dünden beri etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Bahar havasının yaşandığı ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. İlçedeki Şerafettin ve Bingöl dağlarındaki kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
(MSA-Y)

24.05.2017 10:40:28 TSI
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