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Döşemealtı'nda Huzurlu Mahalle Huzurlu Toplum Projesi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:41
Döşemealtı'nda Huzurlu Mahalle Huzurlu Toplum Projesi
Döşemealtı'nda Huzurlu Mahalle Huzurlu Toplum Projesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Halk Sağlığı ve Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla ile Mücadele Şubesi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Huzurlu Mahalle Huzurlu Toplum" projesinin 5. toplantısı Döşemealtı'nda gerçekleştirildi. Döşemealtı'ndaki muhtarlar uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili bilgilendirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Huzurlu Mahalle Huzurlu Toplum" projesi kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadelede mahalle muhtarlarının toplumu yönlendirici etkilerinden faydalanmak, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadelede farkındalıklarının arttırılması amacı ile başlatılan projenin toplantısı Döşemealtı Belediyesi'nde yapıldı.

Muhtarlar bilgilendirildi
Döşemealtı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Döşemealtı'ndaki 32 mahalle muhtarı dahil, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın ve belediye personeli katıldı. Toplantıda Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden Sosyal Hizmet Uzmanı Soner Utku Yüksel, "Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı", Emniyet Müdürlüğü'nden polis memuru Coşkun Taşkoparan, tütün, alkol ve madde bağımlılığında polisiye tedbirler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden İsmail Hakkı Ergun ise, denetimli serbestlikte bağımlılık konusunda bilgiler verdi.
Uzmanlar muhtarların sorularını cevaplarken, Başkan Yardımcısı Naci Alın sigara bırakma sürecini ve bu konuda yaptığı çalışmaları anlattı.
(SÇ-SÇ-Y)

24.05.2017 10:41:55 TSI
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