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Şehit Kaymakam Safitürk'ün projesi hayata geçirildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:44
Şehit Kaymakam Safitürk'ün projesi hayata geçirildi
Şehit Kaymakam Safitürk'ün projesi hayata geçirildi

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, "Mardin-Trabzon kardeşlik köprüsü" projesi hayata geçirildi. Trabzon'dan gelen 80 kişilik ekip, Mardinlilerle birlikte horon tepip, halay çekti.
Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, "Mardin-Trabzon kardeşlik köprüsü" projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde, Trabzon'dan 80 kişilik ekip kente gelerek, merkez ve ilçelerini gezdi. Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen iki ilin halk oyunları ekibi, horon ve halay gösterisi yaptı. Daha sonra, Mardin ve Trabzonlular birlikte yürüyerek, "Bize her yer Trabzon" ve "Bize her yer Mardin", sloganları atarak ilçeyi dolaştı.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ahmet Odabaş, tarafından ağırlanan katılımcılar, Federasyon Onursal Başkanı Mehmet Şerif Öter'in de ev sahipliği yaptığı programda kardeşlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Kaymakam Odabaşı, Derik'te şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün sözünü tuttuklarını belirtti.
(BS-MP-Y)

24.05.2017 10:44:33 TSI
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