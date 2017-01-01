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Sağlık Yaşam Merkezi Hizmete girdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Sağlıklı Yaşam Merkezinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Sağlıklı Yaşam Merkezi Kilis Valisi İsmail Çataklı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof.Dr. İrfan Şencan ve Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik'in katıldığı tören ile Kilis halkının hizmetine girdi. İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani Sağlıklı Yaşam Merkezleri ile diyetisyen, psikolog, Diş Hekimi Kanser erken teşhis taramaları, çocuk gelişimi alanları yani halka yönelik sağlıklı yaşamı destekleyen her türlü faaliyeti ücretsiz vereceklerini ifade ederek, "Obezite ve Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet Danışmanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve Gebe Bilgilendirme konularında ücretsiz sağlık hizmeti verilecek. İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı sağlıklı yaşam merkezinde diyetisyenimiz tarafından ücretsiz olarak boy, kilo ölçümü ve danışmanlığı, Vücut yağ analizi beslenme danışmanlığı gibi konularda ücretsiz hizmet vermektedir" dedi.

Dr. Happani, Sağlıklı yaşam merkezimizdeki Sigara Bırakma polikliniğinde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların merkeze uğrayarak doktorumuz kontrolünde kolayca ve rahatça bu illetten kurtulabileceklerini de vurguladı. Sezaryen doğumların azaltılması ve anne sütünün önemi için gebe bilgilendirme sınıfı bölümünün önemli olduğunu belirten Dr. Happani, "Sağlıklı Yaşam Merkezimizde gebe bilgilendirme sınıfında, başvuru yapan tüm gebelerimize doğum öncesi, doğum ve doğum sonra dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmaları amacıyla eğitimler veriliyor" diye konuştu.

Dr. Happani, Kilis'te Sağlıklı Yaşam Merkezinin tüm halkı ihtiyaç duydukları konularda ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti almak üzere Sağlıklı Yaşam Merkezine başvurmaya davet etti.

Vali İsmail Çataklı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof.Dr. İrfan Şencan ve Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik ile beraberindeki protokol üyeleri Sağlıklı Yaşam Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

(MAD-Y)



24.05.2017 10:46:34 TSI

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