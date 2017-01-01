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Arıcılar Pazarlar'ı tercih ediyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:53
Arıcılar Pazarlar'ı tercih ediyor
Arıcılar Pazarlar'ı tercih ediyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - İç Egenin Meyve ambarı olan Kütahya'nın Pazarlar İlçesi ve çevresindeki dağlarda, endemik bitki türlerinin fazla olması arıcıların iştahını kabartıyor.
Kiraz, vişne ve zengin bitki örtüsüne sahip olan Pazarlar ilçesinin meyve bahçelerini arıcılar şenlendiriyor.
Arıcılar için önemli bir bölge olan Pazarlar İlçesi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden şenleniyor. Nisan ayının sonlarından itibaren arıcılar Pazarlar'a gelmeye başladı.
Pazarlar'ın arıcılık bakımından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Yusuf Ertaş, "Polinasyon için arılara arılarında beslenebilmesi için çiçeklere ihtiyacı vardır. İnsan gıdalarının büyük bir çoğunluğu arı tozlaşmasını gerektiren bitkilerden oluşur. Bu nedenle yeterli polinasyonu sağlamak için çiçeklenme döneminde arı kolonilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Geçim kaynağı tarım olan İlçemiz üreticilerinin meyve verim ve kalitesine doğrudan etkisi olan gezginci arıcılara olabildiğince yardımcı olmaları gerekiyor. Üreticilerimiz için büyük önem taşıyan arılar bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele amaçlı kullanılan pestisitlerden aşırı düzeyde etkilenmektedir. Bu nedenle özellikle meyve ağaçlarının çiçeklenme döneminde bilinçsizce pestisit kullanılmamalı yâda kullanmak zorunda olduğunda arılara zararsız olan pestisitleri tercih etmelidirler" diye konuştu.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden gelen Raif Baykara isimli arıcı, Pazarlar'ın kiraz çiçekleri sektörde önemli bir yeri olduğunu belirterek, ilkbaharın gelmesiyle birlikte meslektaşlarının buraya geldiğini söyledi.
Pazarlar İlçesinin çevresindeki dağların zengin çiçek yapısıyla arıcılık için verimli olduğunu bildiren Baykara, "Uzun zamandır arıcılık yapıyorum. Pazarlar'da çiçeğin bol olmasından dolayı buraya geldik. Çiçeği takip edip geziyoruz. Burada yaklaşık 2 ay konaklıyoruz. Meyve ağaçları meyveye geldiği zaman başka yaylalara gidiyoruz. Şu anda kovanlarımı kuzyaka mevkisine bıraktım. Yıl içerisinde yer değiştirerek bir yılı geçireceğiz. Temennimiz iyi bir verim almaktır. Mevsimin iyi geçmesini umut ediyoruz" şeklinde konuştu.(MB-EFE)

24.05.2017 10:53:10 TSI
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