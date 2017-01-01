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Eskişehir'deki emlak piyasasında son durum

- İmarlı arsaların uzun zamandır üretilmemesi arsa payını çok yükseltti

- Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik:

- "Fiyatların daha istikrarlı olabilmesi için belediyelerimizin arsa üretmeleri gerekir"

- "Yurt dışında çalışan gurbetçi vatandaşların gelmesiyle beraber sektördeki hareketlilik doruğa çıkacaktır"

- "Eskişehir'deki ev kiraları öğrenciler için diğer illere göre daha avantajlı"



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, imarlı arsa üretiminin uzun zamandır yapılmaması yüzünden arsa paylarının çok yükseldiğini belirterek, "Arsa payı ne kadar pahalı olursa maliyet de o kadar pahalı oluyor. Fiyatların daha istikrarlı olabilmesi için belediyelerimizin arsa üretmeleri gerekir" diye konuştu.

Emlak piyasasındaki son durumları değerlendiren Çelik, Eskişehir'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte gayrimenkul sektöründe sezonun açıldığını anlattı. Yurt dışında çalışan gurbetçi vatandaşların gelmesiyle beraber sektördeki hareketliliğin doruğa çıkacağına inanılırken, Gazi Çelik, piyasaların durağan olduğu zaman gayrimenkule yatırım yapanların daha karlı olacağını tavsiye etti. Çelik, "İnsanlar etrafımızdaki komşu ülkelerdeki yapılan savaşlardan dolayı, 'acaba dolar artar mı, döviz artar mı?' gibi bir beklenti içindeler. Dolar, altın, döviz çok yükselmişti. Bunların ağır ağır indiğini görüyoruz. Bu stresi üzerinden attığı zaman, gayrimenkul piyasasının hızlanacağını ve gayrimenkule yatırım yapacaklara da tavsiyem, tam alma zamanı olduğunu düşünüyorum. İhtiyaçlar doğrultusunda ayaklarını yorganına göre uzatarak, hesaplarını iyi yaparak yatırım yapılmasını tavsiye ediyorum. Geçen yıla oranla daha durgun görüyorum. Çünkü başımızdan seçimlerin geçmesi nedeniyle maalesef vatandaşlarımız tasarruflarını yastık altında tutuyor. Seçimler oldu. Bu dönemlerde durağanlık yaşadık. Hala bu durağanlığı üzerimizden atmış değiliz. Piyasada sıcak para yok. Satışlar var, ama bizim istediğimiz seviyede değil. Konut kredi faizlerine baktığımızda, şu dönemlerde 1-1.15'lerde. Geçtiğimiz 7-8 sene önce insanlar, 0.65 banka kredi faiz oranını kullandı. Tabi insanlarında beklentisi bu durumda. Gün geçtikçe bunun hızlanacağını düşünüyorum. Sezon yeni yeni açılıyor. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın gelmesiyle birlikte doruğa çıkacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Eskişehir halkı öğrencilerin sorunlarını çözdü"

Eskişehir'deki ev kiralarının, öğrenciler için diğer illere göre daha avantajlı olduğunu belirten Çelik, "Aslında Eskişehir öğrenciler için en rahat şehir. Bugün Kayseri'ye gidin bir yıllığını peşin alır. Gaziantep'e gidin bir yıllığını peşin alır. İstanbul'da bulamazsınız. Eskişehir'de bir aylık depozito ile rahatlıkla 1 öğrenci ev tutabilir. Şimdi ev sahiplerini de düşünelim. Adam oraya yatırım yapmış. Size tertemiz veriyor evi ve çıkarken verdiği şekilde alamıyor. Bu açıdan bakın. 400 liraya 2 öğrenci 1+1'de kalıyor. Bir öğrenci için aylığı 200 liraya geliyor. Bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamazsınız. Eskişehir halkı öğrencilerin sorunlarını çözdü. Emin olun İstanbul'da bin liradan aşağı kiralık yer yok ve 6 aylık peşin isteniyor. Eskişehir bu yönden çok rahat" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'de imarlı arsa çoktan beri üretilmiyor"

Arsa paylarının çok yüksek olmasından yakınan Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, "En pahalı yer bugün fabrikalar bölgesi dediğimiz Tepebaşı'ndaki bir bölge. Burada arsa payları çok pahalı. Dönümü 2 milyon ile 4 milyon arası imarlı arsalar var. Ticari bölge buralar. Daire fiyatlarının metrekaresi 4 ile 5 bin lira arasında oynuyor. Her zaman diyoruz belediyelere. Bu fiyatların düşebilmesi için imarlı arsa üretilmesi gerekiyor. Eskişehir'de imarlı arsa çoktan beri üretilmiyor. Arsa, inşaatın en büyük bileşeni. Arsa payı ne kadar pahalı olursa maliyet de o kadar pahalı oluyor. Onun için belediyelerimizin arsa üretmeleri gerekir. Fiyatların daha istikrarlı olabilmesi için" diye konuştu.

(ÇAĞ-MET-Y)



24.05.2017 10:52:38 TSI

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