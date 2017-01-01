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Üç ilin valisi gül toplayıp, fidan diplerini çapaladı

- BAKA Yönetim Kurulu, gül kenti Güneykent'te toplandı



(Fotoğraflı)



ISPARTA (İHA) - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Mayıs ayı olağan toplantısını Isparta'nın Gönen ilçesi Güneykent beldesinde gerçekleştirdi. 3 ilin valisi gül toplayıp, gül yağı üretimi aşamalarını izledi.

BAKA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz ile BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, Güneykent girişindeki gül bahçesinde bir araya geldi. Birlikte gül toplayan BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün, Gönen Kaymakamı Mustafa Gürbüz ile çiftçilerden tarım ve turizm ürünü gül hakkında bilgiler aldı. Gül bahçesinin sahipleri Bünyamin-Gülsüm Bekçi'nin elinden çapayı alan üç vali, yeni gül fidanlarının diplerini çapaladı. Gül bahçesinden ayrılan BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, klasik metotla gülsuyu ve gül yağı çıkartılan 'kara kazan' olarak tanımlanan sistemin imbiğine gül boşaltıp ateşini yaktı. Kara kazanda gülsuyunun çıkarılışı hakkında bilgi alan ve çıkmakta olan gül suyunu test eden BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, Mayıs ayı olağan toplantısı için Güneykent Kültürevi'ne geçti.

Dönem başkanı Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ile uzmanlar katıldı.



"Bizim için güzel bir gezi oldu"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Antalya Valisi Karaloğlu, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımızın Mayıs ayı olağan toplantısı için Isparta'dayız. Valimize teşekkür ediyoruz, bizleri gül bahçesinde ağırladılar. Gül topladık, sonra gülden gül suyu ve gül yağı klasik metotla nasıl elde ediliyor görmüş olduk. Şimdi de Güneykent Belediyemizin Kültür Evi'nde yönetim kurulu toplantımızı yapacağız. Valimize, belediye başkanımıza ve kaymakam arkadaşımıza ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. Bahçelerde gül toplamak, sonra gülü imbiğe doldurup ateşini yakmak bizim için ilginç şeylerdi. Arkadaşlarımızla gündemimizdeki konuları görüşüp karara bağlayacağız. Alınacak kararların Batı Akdeniz illerimiz Antalya, Isparta ve Burdur illeri halkları için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

BAKA Yönetim Kurulunun Mayıs ayı olağan toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile tamamlandı.

(İA-CC-Y)



24.05.2017 10:55:01 TSI

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