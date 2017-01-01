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Varto'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği mayıs ayı toplantısı yapıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak 2016 yılı faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporunun okunup onaylanmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, birlik olarak hiçbir ticari faaliyetlerinin olmadığını dile getirdi. İşletme ya da kaynaklarının olmadığını anlatan Çetin, "Sadece merkez tarafından gönderilen para ile çalışıyoruz. Merkezi hükümetin gönderdiği paraları, program gereği harcamakla mükellefiz. Köylerimize oyun parkı ve futbol sahası yapılması için daha önceden talepleri aldık. İhtiyacı olan 40 köyümüze bu sahaları yapacağız. Bu yıl tüm köylerimizin su sorununu çözeceğiz. Alacağımız iş makinesiyle köylerimizde gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Yollarımızı da sıcak asfaltla yapmayı planlıyoruz" dedi.

Daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerini belirlemek üzere yapılan seçimde ise; Sait Çetinkaya, Ali Akdağ, Cemil Özgül, Bingöl Boztaş, Mehmet Akbal ve Ahmet Güneş seçildi.

(MSA-Y)



24.05.2017 10:55:31 TSI

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