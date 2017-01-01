Pazaryeri Çevre yolu güzergahında düzenleme yapıldı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Çevre yolundaki güzergahta bir takım değişiklikler yapıldı.
Yapılan değişiklikleri hakkında bilgi veren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 1974 yılında yapılan ve Çevre yolu olarak bilinen yolun güzergahında bir takım çalışmalar yapıldığı belirtti. Yalçın, "Çevre yolu olarak bilinen güzergahı ilçemizin güney kısmana değişiklik yapıldı. 91 bin metrekarelik alanda ticaret ve konut alanı oluşturuyoruz. 84 parseli ile 15 metrelik imar yolu 3 metrelik bisiklet ve 10 metrelik yürüyüş yolu yeni bir Pazaryeri oluşturuyoruz" dedi.
(CKT-DA-Y)
24.05.2017 10:56:44 TSI
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