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POMEM Müdürü Günbey'den Başkan Yağcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Polis Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Yağcı, POMEM Müdürü Günbey'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Bilecik yapılan ve yapımına başlanacak projeler hakkında bilgi verdi. Ardından Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hayrı Demirel'i makamında ağırlayan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Şehrimizde AFAD İl Müdürlüğünün yeni yapılacak bina tespit çalışmaları için fikir alışverişinde bulunduk. Şehrimize katkıları sebebiyle AFAD İl Müdürümüz Hayri beye çok teşekkür ediyorum. İnşallah AFAD bina projesini de hep birlikte gerçekleştirip şehrimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı konuklarına hediyeler taktim etti.

(CKT-DA-Y)



24.05.2017 10:57:49 TSI

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