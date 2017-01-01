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İznik Müzesi yıl sonuna kadar açılacak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:59
İznik Müzesi yıl sonuna kadar açılacak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, İznik'te incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
İncelemeler sırasında açıklamada bulanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, İznik Müzesinde restorasyon aşamalarında sona gelindiğini ve 2017 yılı içerisinde ziyarete açılacağını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe beraberindeki Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Damar ile birlikte İznik'e geldi. Burada kendisini İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın ve ilgili kurumların yetkilileri karşıladı. Kaymakamlık binasında bir süre görüşme yapan heyet ardından incelemelerde bulunmak üzere tarihi ve kazı alanlarına gittiler.
Heyet ardından Ayasofya Orhan Cami, Roma Tiyatrosu, Su altı bazilikası ve İznik Çini Vakfı'na geçerek buralarda yapılan çalışmaları incelediler. Heyete Çini Vakfı'nda Vakıf Başkanı Prof. Dr. Işıl Akbaygil eşlik ederek İznik Çinisi'nin serüvenini anlattı.
(SD-ÖZ-D)

24.05.2017 10:59:38 TSI
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