ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da köprüler gökkuşağı gibi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:59
Samsun'da köprüler gökkuşağı gibi
Samsun'da köprüler gökkuşağı gibi
- Büyükşehirden köprülere de estetik dokunuş

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki tüm köprüleri boyayarak yeni bir kimliğe kavuşurdu.
Kent estetiği konusunda il genelinde büyük bir seferberlik başlatan Karadeniz'in en büyük metropol şehri Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, projeleri tek tek hayata geçiriyor. Estetik Kurul kararları kapsamında Samsun'a üç ana girişin olduğu karayolları ve bulvarlar üzerinde ruhsatsız konutları yıkan Büyükşehir Belediyesi, çirkin dış cephe görüntülerini ortadan kaldırıyor. Sıvasız ve boyasız konut kalmaması için sıva ve boyama çalışmalarına aralıksız devam eden belediye, cadde ve bulvarlardaki birbirinden farklı çevre düzenlemeleri ve peyzajlarla da göz kamaştırıyor.
Samsun-Ankara yolu Anadolu Bulvarı üzerindeki boş duvarları çiçek bahçesine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, şimdide ortak kullanım alanlarından olan köprülere el attı. Belediye, köprülerin estetik kent kimliğini yansıtacak şekilde rengârenk boyadı. Boyama çalışmaları tamamlanan Organize Sanayi, Otogar, Kenan Şara ve Kürtün Köprüleri, yeni görünümleriyle beğeni kazandı.
Samsun genelindeki tüm köprü, alt ve üst geçitleri boyamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, estetik çalışmalarına ara vermeden devam edecek.
(SAM-SLH-Y)

24.05.2017 10:59:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Vezirköprü'de şehitlik paneli
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'DE ŞEHİTLİK PANELİ
Samsun'daki uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Samsun merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ 5 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Büyükşehirden dolandırıcılık uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
Göksel: &quot;Gençlerimizi istihdama katmamız lazım&quot;
YEREL

GÖKSEL: "GENÇLERİMİZİ İSTİHDAMA KATMAMIZ LAZIM"
Samsun'un yüzmede hedefi 16 bin öğrenci
YEREL

SAMSUN'UN YÜZMEDE HEDEFİ 16 BİN ÖĞRENCİ
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Öğrencilerden Milli Mücadele ve 15 Temmuz ruhu gezisi
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN MİLLİ MÜCADELE VE 15 TEMMUZ RUHU GEZİSİ
Büyükşehir yüzme kulübü kuruyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR YÜZME KULÜBÜ KURUYOR
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Samsun merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ 5 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Başkan Yılmaz: &quot;Yaptığımız yatırımlar gelişimin önünü açıyor&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR GELİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇIYOR"
Minik öğrenciler müze rehberliği yaptı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER MÜZE REHBERLİĞİ YAPTI
Alaçam'da içme suyu sorunu çözülecek
YEREL

ALAÇAM'DA İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLECEK
Ladikli Mehmet Çelebi tanıtıldı
YEREL

LADİKLİ MEHMET ÇELEBİ TANITILDI
Vezirköprü'de şenlik var
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'DE ŞENLİK VAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'ye en çok yatırım yapan 20 ülke
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'YE EN ÇOK YATIRIM YAPAN 20 ÜLKE

 1
  • 2 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 3 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 4 Yeşim eridi bitti!