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Samsun'da köprüler gökkuşağı gibi

- Büyükşehirden köprülere de estetik dokunuş



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki tüm köprüleri boyayarak yeni bir kimliğe kavuşurdu.

Kent estetiği konusunda il genelinde büyük bir seferberlik başlatan Karadeniz'in en büyük metropol şehri Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, projeleri tek tek hayata geçiriyor. Estetik Kurul kararları kapsamında Samsun'a üç ana girişin olduğu karayolları ve bulvarlar üzerinde ruhsatsız konutları yıkan Büyükşehir Belediyesi, çirkin dış cephe görüntülerini ortadan kaldırıyor. Sıvasız ve boyasız konut kalmaması için sıva ve boyama çalışmalarına aralıksız devam eden belediye, cadde ve bulvarlardaki birbirinden farklı çevre düzenlemeleri ve peyzajlarla da göz kamaştırıyor.

Samsun-Ankara yolu Anadolu Bulvarı üzerindeki boş duvarları çiçek bahçesine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, şimdide ortak kullanım alanlarından olan köprülere el attı. Belediye, köprülerin estetik kent kimliğini yansıtacak şekilde rengârenk boyadı. Boyama çalışmaları tamamlanan Organize Sanayi, Otogar, Kenan Şara ve Kürtün Köprüleri, yeni görünümleriyle beğeni kazandı.

Samsun genelindeki tüm köprü, alt ve üst geçitleri boyamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, estetik çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

(SAM-SLH-Y)



24.05.2017 10:59:33 TSI

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