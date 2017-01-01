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Müze ziyaretçilerine yöresel lezzetler sunuluyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret eden konuklara, Bilecik'in yöresel lezzetlerinden biri olan nohutlu mantı ikram edildi.

Geçtiğimiz ay açılışı yapılan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi hafta içi ve hafta sonu şehir içi ve dışından olmak üzere binlerce konuğu ağırlamaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 100 yıllık yakın tarihten değerlerin bulunduğu Yaşayan Şehir Müzesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tüm ülkeye tanıtmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana şehrin tanıtım ve turizmine katkının yanı sıra birçok işlevi gören Yaşayan Şehir Müzesinde ayrıca Bilecik Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı hastalarının açtığı el emeği göz nuru el işi ürünleri sergileri de müzedeki yerini aldı.

(CKT-DA-y)



24.05.2017 11:01:50 TSI

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