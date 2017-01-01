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MHP İl Başkanı Bekir Kasap, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:07
MHP İl Başkanı Bekir Kasap, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti
MHP İl Başkanı Bekir Kasap, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Bekir Kasap, Vali İsmail Ustaoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
MHP İl Başkanı Bekir Kasap ile Yönetim Kurulu Üyesi İdris Aydın'ı makamında kabul eden Vali İsmail Ustaoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede yeniden il başkanı olarak seçilen Kasap ve Aydın'a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
(YY-AT-Y)

24.05.2017 11:07:14 TSI
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