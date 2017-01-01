'Önlem Al, Güvende Kal' projesi hayata geçti
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MERSİN (İHA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün AFAD ve Kızılay ile ortaklaşa hazırladığı 'Önlem Al, Güvende Kal' projesi hayata geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerdeki 21 ortaokulda 10-14 yaşlarındaki öğrencilere yönelik, AFAD ve Kızılay'ın da desteğiyle asayiş, güvenlik, sosyal sorumluluk bilinci, afetlerde doğru davranış şekilleri, uygulamaları ve zarar azaltma kültürünü oluşturma konularında eğitim vermeye başladı. Proje başladığı günden bugüne kadar 3 bin 603 öğrenciye eğitim verilirken, eğitimler kapsamında 14 bin 400 bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
(KRY-Y)
24.05.2017 11:08:29 TSI
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