ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"En iyi filmim hayatım"

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:09
"En iyi filmim hayatım"
"En iyi filmim hayatım"
- Ali Özgentürk sergisi 28 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - 20 Mayıs'ta Ali Özgentürk'ün 50. Sanat yılı etkinlikleri kapsamında Türkan Şoray ve Halil Ergün başta olmak üzere Türk sinemasının ünlü yüzleri ile açılışı gerçekleştirilen "En İyi Filmim Hayatım" isimli sergi, 28 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek.
Seyhan Belediyesi 2. Sanat Günleri kapsamında dünyaca ünlü Yönetmen ve Senarist Ali Özgentürk'ün 50. Sanat yılı 20 Mayıs'ta düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Sunuculuğunu Gülsen Tuncer'in yaptığı ve sinema sanatçıları Türkan Şoray, Halil Ergün, Ayşe Kökçü, Gökhan Mete, Cengiz Sezici, Suna Selen, Rıza Akın, Elif İnci, Yönetmen Engin Ayça, Gazeteci Sedat Ergin'in katılımı ile gerçekleşen etkinlikler kapsamında birde sergi açıldı.
Sanatçının daha önce arşivini bağışladığı Kadir Has Üniversitesi'nin hazırladığı ve küratörlüğünü Didem Güntay Önal'ın yaptığı "En İyi Filmim Hayatım" sergisi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde açılırken serginin 28 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebileceği bildirildi.
(ELF-Y)

24.05.2017 11:09:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adana'daki silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
'Merkezim Her Yerde Projesi' Optimum Alışveriş Merkezi'nde
YEREL

'MERKEZİM HER YERDE PROJESİ' OPTİMUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ'NDE
Seyhan Belediyesi'nden Vergi Uyarısı
YEREL

SEYHAN BELEDİYESİ'NDEN VERGİ UYARISI
Otizm ve down sendromlu öğrencilere &quot;Atla Terapi Uygulaması&quot; başlatıldı
YEREL

OTİZM VE DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLERE "ATLA TERAPİ UYGULAMASI" BAŞLATILDI
Adana'da &quot;falcı&quot; operasyonu
YEREL

ADANA'DA "FALCI" OPERASYONU
ASKİ'den engelsiz hizmet
YEREL

ASKİ'DEN ENGELSİZ HİZMET
Optimum AVM'de açılış ve kapanışa saatine Ramazan ayarı
YEREL

OPTİMUM AVM'DE AÇILIŞ VE KAPANIŞA SAATİNE RAMAZAN AYARI
Düğünde pasta yerine 'çiğ köfte' kestiler
YEREL

DÜĞÜNDE PASTA YERİNE 'ÇİĞ KÖFTE' KESTİLER
Adana’da değişik suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
YEREL

ADANA’DA DEĞİŞİK SUÇLARDAN ARANAN 15 KİŞİ YAKALANDI
AÖF'ten tanıtım etkinliği
YEREL

AÖF'TEN TANITIM ETKİNLİĞİ
Almanya'nın Adana Fahri Konsolosu Paksoy'a veda resepsiyonu
YEREL

ALMANYA'NIN ADANA FAHRİ KONSOLOSU PAKSOY'A VEDA RESEPSİYONU
Kozan'da veliler ders başı yaptı
YEREL

KOZAN'DA VELİLER DERS BAŞI YAPTI
Kozan'da sağlık koşullarda üretilen ekmeklere zabıta el koydu
YEREL

KOZAN'DA SAĞLIK KOŞULLARDA ÜRETİLEN EKMEKLERE ZABITA EL KOYDU
Adana'da 13. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
YEREL

ADANA'DA 13. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Adana Demirspor'un olağanüstü kongresi ertelendi
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'UN OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ ERTELENDİ
Adana'daki terör örgütü davası
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ DAVASI

Vali Demirtaş: &quot;Ceyhan OSB, istihdamı artıracak&quot;
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ: "CEYHAN OSB, İSTİHDAMI ARTIRACAK"
31 Mayıs son gün
YEREL

31 MAYIS SON GÜN
Şehit eşi, görev yaptığı okulda kütüphane açtı
YEREL

ŞEHİT EŞİ, GÖREV YAPTIĞI OKULDA KÜTÜPHANE AÇTI
Kozan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden kermes
YEREL

KOZAN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ'NDEN KERMES
&quot;Zirveden bahsederken az kalsın küme düşecektik&quot;
YEREL

"ZİRVEDEN BAHSEDERKEN AZ KALSIN KÜME DÜŞECEKTİK"
Adana'daki izinsiz gösteri
YEREL

ADANA'DAKİ İZİNSİZ GÖSTERİ

Öğrenciler sahneledi vali izledi
YEREL

ÖĞRENCİLER SAHNELEDİ VALİ İZLEDİ
Adanalı engelliler İstanbul'u gezdi
YEREL

ADANALI ENGELLİLER İSTANBUL'U GEZDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Yeşim eridi bitti!