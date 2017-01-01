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"En iyi filmim hayatım"

- Ali Özgentürk sergisi 28 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - 20 Mayıs'ta Ali Özgentürk'ün 50. Sanat yılı etkinlikleri kapsamında Türkan Şoray ve Halil Ergün başta olmak üzere Türk sinemasının ünlü yüzleri ile açılışı gerçekleştirilen "En İyi Filmim Hayatım" isimli sergi, 28 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Seyhan Belediyesi 2. Sanat Günleri kapsamında dünyaca ünlü Yönetmen ve Senarist Ali Özgentürk'ün 50. Sanat yılı 20 Mayıs'ta düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Sunuculuğunu Gülsen Tuncer'in yaptığı ve sinema sanatçıları Türkan Şoray, Halil Ergün, Ayşe Kökçü, Gökhan Mete, Cengiz Sezici, Suna Selen, Rıza Akın, Elif İnci, Yönetmen Engin Ayça, Gazeteci Sedat Ergin'in katılımı ile gerçekleşen etkinlikler kapsamında birde sergi açıldı.

Sanatçının daha önce arşivini bağışladığı Kadir Has Üniversitesi'nin hazırladığı ve küratörlüğünü Didem Güntay Önal'ın yaptığı "En İyi Filmim Hayatım" sergisi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde açılırken serginin 28 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebileceği bildirildi.

(ELF-Y)



24.05.2017 11:09:21 TSI

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