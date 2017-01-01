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Başkan Toltar'dan Diliskelesi ziyareti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Diliskelesi Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Mahalle sakinleri ile tek tek tokalaşan Başkan Toltar, hem sohbet etti, hem de Dilovası Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Toltar, kendisine iletilen tüm taleplerin en kısa zamanda yerine getirileceğini belirtti. Belediye tarafından mahallelerine kazandırılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'a teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Birçok alanda sürdürdüğümüz çalışmalarımızı tamamladık, Çalışmalarımız ise devam ediyor., Yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceliyoruz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı buluyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında vatandaşlarımızın yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ve bizlere olan güvenlerini de görmüş oluyoruz. Halkımıza ne kadar hizmet götürürsek, halkımız bunun karşılığını en iyi şekilde veriyor, bunları da sözleriyle ifade ediyorlar. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini şimdiye kadar boşa çıkartmadık, bundan sonra da çıkartmayacağız. Mahallelerimize yaptığımız hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 11:09:49 TSI

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