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Su içmenin 6 çok önemli faydası



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ERZURUM (İHA) - Yaşam kaynağı olan suyun vücutta bir çok önemli faydasının olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, suyun faydaları hakkında bilgi verdi.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "İştahınızı azaltarak kilo vermeye yardımcıdır. Vücudunuz susuz olduğu zaman yağ hücrelerinin yıkılması zorlaşır bu açıdan diyet yapanlar yeterince su içmezlerse kilo vermeleri zorlaşır. Kalp sağlığını korumaya, desteklemeye yardımcıdır. Kasların en sıkı ve ağır çalışanı olarak tam hızda çalışabilmesi için suya gereksinim vardır. Susuz kaldığınızda kanınız kalınlaşır bu durumda kalbin daha fazla çalışması gerekir. Eğer kalbiniz zayıfsa ilerleyen yıllarda ciddi kalp problemleri görülebilir. Günde 5 bardaktan fazla su içinler ile 2 bardaktan az içenler karşılaştırıldığında, 5 bardaktan fazla içenlerin kalp krizi riskine yakalanması riski yüzde 41 daha az olarak bulunmuş" dedi.

"Enerjinizi arttırır"

Nasıl yetersiz su içilmesinin beyni yavaşlattığını ifade eden Yıldırım, "Aynısı vücut içinde geçerlidir. Kaslarınızın yüzde 75 i kemiklerinizin yüzde 22 si kanınızın yüzde 83 ü su ile doludur. Susuz kaldığınızda bu vücut bölümleri yeterince işlev göremez ve bu da enerji eksikliği, yorgunluk ve bitkinlik ile ilişkilidir. Baş ağrısı ve baş dönmesini azaltır. Baş ağrısında hemen aspirine sarılmanıza gerek yoktur. Vücudunuzun susuz kaldığının bir sinyali olabilir ve su içtikçe kaybolur. Yorgunluk ve bitkinlik hali de susuz kaldığınızın göstergesidir" açıklamalarında bulundu.

"Cildinizi temizler"

Temiz bir cilt oluşumu sağladığını kaydeden Yıldırım, "Akne belirtilerinin azaltılmasına yardımcıdır. Kuru bir cildiniz varsa su içmek daha bir nem kazandıracaktır. Su vücuttan toksinlerin atımına yardımcıdır, vücudu bakteri ve gereksiz materyallerden temizler. Konsantrasyonu arttırır. Beynimiz yüzde 85 sudan oluşur . Susuz kaldığımızda bu durum otomatikman konsantrasyonumuzu ve kısa dönem hafızamızı etkiler. Susuzluk beynin enerji seviyelerinin azalmasına neden olur" şeklinde konuştu.

(ÖB-Ö-Y)



24.05.2017 11:11:09 TSI

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