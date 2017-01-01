ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Doğan: "Haramı helali bilerek çalışıyoruz"

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:12
Başkan Doğan: "Haramı helali bilerek çalışıyoruz"
Başkan Doğan: "Haramı helali bilerek çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İZMEK'in Yenidoğan Mahallesi'ndeki kurslarını bitirenlerin belge dağıtım ve sergi açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Haramı helali bilerek çalışıyoruz" dedi.
Giyim, iğne oyası, ev tekstili, el nakışı, şiş ve tığ örücülüğü kurslarını başarıyla bitiren 220 kursiyere belgeleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra, Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Alpaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ile muhtarların katıldığı törenle verildi.
Belge dağıtım ve sergi açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İzmit Belediyesi olarak sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Kadın dostu bir belediyeyiz, sizlere her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sizler, daha güzellerine layıksınız ve daha güzel şeyleri hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. Kurslarda öğrendiklerinizi paraya dönüştürün. Sizler için ücretsiz satış reyonlarımız var. Mikro kredi uygulamamız var. Bütün bu imkanlardan faydalanabilirsiniz. Cephanelik'te sizler için Türkiye'nin en modern Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ni yaptık. Buradan da yararlanabilirsiniz. Biz herkesin belediyesiyiz. Asıl olan kardeşliktir, birliktir. Biz sizleri seviyoruz sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz" dedi.
Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "İzmit'imiz, mahallelerimiz dünden daha güzel, Zabıtan'da, Turgut'ta, bir çok mahallemizde sizler için konaklar yaptık. Bu bölgedeki kültür merkezimizin inşaatı hızla devam ediyor. Bu yıl da 10 bin bisiklet dağıtıyoruz. Bütün bu hizmetleri nasıl, hangi parayla yaptığımızı soruyorlar. Bunları sizlerin parasıyla yapıyoruz. Milletin kuruşunu ziyan etmeden, rantçılara kaptırmadan yine sizler için harcıyoruz. Ülkemizde bereket var. Bu berekette halkımıza hizmet olarak dönmektedir. Haramı helali bilerek çalışıyoruz. Sizlerin dualarıyla, birliğimizi beraberliğimizi koruyarak daha güzellerini yapacağız. Yarınlarımız daha mutlu, daha güzel olacak. Ülkemiz çok daha güçlü, dünyada söz sahibi olması için gecemizi gündüzümüzü katarak çalışıyoruz. Kadınlara çok önem veriyoruz çünkü sizin huzurunuz, çocuğun, ailenin ülkenin huzurudur. Biz bugünlere birlik beraberlik içerisinde geldik, yarınlara da öyle gideceğiz. Hanımların elleri dert görmesin" diye konuştu.
İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ise konuşmasında, "İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a 7 yıldır vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımızın destekleri ile 52 mahallede 95 farklı branşta binlerce kişiye eğitim veriyoruz. İZMEK'ten şimdiye kadar 140 binden fazla vatandaşımız yararlandı. Belediyemiz ile ortak kurslar açmaktan büyük mutluluk duymaktayız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi ve sergiler gezildi.
(İG-RFK-Y)

24.05.2017 11:12:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Karaosmanoğlu, Mardinli muhtarlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, MARDİNLİ MUHTARLARLA BULUŞTU
İZMEK'te ipek halı dokumacılığı kursu
YEREL

İZMEK'TE İPEK HALI DOKUMACILIĞI KURSU
GESMEK konserlerine yoğun ilgi
YEREL

GESMEK KONSERLERİNE YOĞUN İLGİ
Gürcistan - Kocaelispor Kulübünden anlamlı ziyaret
YEREL

GÜRCİSTAN - KOCAELİSPOR KULÜBÜNDEN ANLAMLI ZİYARET
6. sınıflar yeni nesil tablet bilgisayarlarına kavuşuyor
YEREL

6. SINIFLAR YENİ NESİL TABLET BİLGİSAYARLARINA KAVUŞUYOR
Gebze'ye Gençlik Merkezi yapılacak
YEREL

GEBZE'YE GENÇLİK MERKEZİ YAPILACAK
İzmit'te yeşil alanlar ilaçlanıyor
YEREL

İZMİT'TE YEŞİL ALANLAR İLAÇLANIYOR
Ramazan ayında bazı işyerlerinin çalışma saatleri uzatıldı
YEREL

RAMAZAN AYINDA BAZI İŞYERLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ UZATILDI
Kartepeli minikler engellileri unutmadı
YEREL

KARTEPELİ MİNİKLER ENGELLİLERİ UNUTMADI
Serdar Mahallesi'ne oyun grupları konuldu
YEREL

SERDAR MAHALLESİ'NE OYUN GRUPLARI KONULDU
İZAYDAŞ 5. geleneksel bayanlar bowling turnuvası tamamlandı
YEREL

İZAYDAŞ 5. GELENEKSEL BAYANLAR BOWLİNG TURNUVASI TAMAMLANDI
Öğrenciler 350 kilo atık pil topladı
YEREL

ÖĞRENCİLER 350 KİLO ATIK PİL TOPLADI
Başkan Toltar'dan Diliskelesi ziyareti
YEREL

BAŞKAN TOLTAR'DAN DİLİSKELESİ ZİYARETİ
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR

Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF
Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Patlayan doğalgaz borusu korkuya sebep oldu
YEREL

PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU KORKUYA SEBEP OLDU
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF
Kapasite kullanım oranı
YEREL

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Çocuk işçilerin önüne geçmek için toplandılar
YEREL

ÇOCUK İŞÇİLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TOPLANDILAR
İzmitli güreşçiler, 1. Lig yolunda
YEREL

İZMİTLİ GÜREŞÇİLER, 1. LİG YOLUNDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Yeşim eridi bitti!