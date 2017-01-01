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Başkan Doğan: "Haramı helali bilerek çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İZMEK'in Yenidoğan Mahallesi'ndeki kurslarını bitirenlerin belge dağıtım ve sergi açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Haramı helali bilerek çalışıyoruz" dedi.

Giyim, iğne oyası, ev tekstili, el nakışı, şiş ve tığ örücülüğü kurslarını başarıyla bitiren 220 kursiyere belgeleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra, Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Alpaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ile muhtarların katıldığı törenle verildi.

Belge dağıtım ve sergi açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İzmit Belediyesi olarak sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Kadın dostu bir belediyeyiz, sizlere her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sizler, daha güzellerine layıksınız ve daha güzel şeyleri hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. Kurslarda öğrendiklerinizi paraya dönüştürün. Sizler için ücretsiz satış reyonlarımız var. Mikro kredi uygulamamız var. Bütün bu imkanlardan faydalanabilirsiniz. Cephanelik'te sizler için Türkiye'nin en modern Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ni yaptık. Buradan da yararlanabilirsiniz. Biz herkesin belediyesiyiz. Asıl olan kardeşliktir, birliktir. Biz sizleri seviyoruz sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz" dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "İzmit'imiz, mahallelerimiz dünden daha güzel, Zabıtan'da, Turgut'ta, bir çok mahallemizde sizler için konaklar yaptık. Bu bölgedeki kültür merkezimizin inşaatı hızla devam ediyor. Bu yıl da 10 bin bisiklet dağıtıyoruz. Bütün bu hizmetleri nasıl, hangi parayla yaptığımızı soruyorlar. Bunları sizlerin parasıyla yapıyoruz. Milletin kuruşunu ziyan etmeden, rantçılara kaptırmadan yine sizler için harcıyoruz. Ülkemizde bereket var. Bu berekette halkımıza hizmet olarak dönmektedir. Haramı helali bilerek çalışıyoruz. Sizlerin dualarıyla, birliğimizi beraberliğimizi koruyarak daha güzellerini yapacağız. Yarınlarımız daha mutlu, daha güzel olacak. Ülkemiz çok daha güçlü, dünyada söz sahibi olması için gecemizi gündüzümüzü katarak çalışıyoruz. Kadınlara çok önem veriyoruz çünkü sizin huzurunuz, çocuğun, ailenin ülkenin huzurudur. Biz bugünlere birlik beraberlik içerisinde geldik, yarınlara da öyle gideceğiz. Hanımların elleri dert görmesin" diye konuştu.

İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ise konuşmasında, "İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a 7 yıldır vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımızın destekleri ile 52 mahallede 95 farklı branşta binlerce kişiye eğitim veriyoruz. İZMEK'ten şimdiye kadar 140 binden fazla vatandaşımız yararlandı. Belediyemiz ile ortak kurslar açmaktan büyük mutluluk duymaktayız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi ve sergiler gezildi.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 11:12:05 TSI

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