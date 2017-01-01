YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitimcilerin tercihi Eğitim Bir Sen Oldu

Eğitimcilerin tercihi Eğitim Bir Sen Oldu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan Kayseri'de öğretmen sayısının azalmasına rağmen 2016 yılında % 48 olan üye sayılarını % 52.58'e çıkardıklarını yeni hedeflerinin 10 bin üye olduğunu açıkladı.

Kayseri'de Öğretmen sayısı 1834 kişi azaldı

Aydın Kalkan, "2016 yılında Kayseri'de çalışan toplam eğitimci sayısı 18.761 iken bu sayı kanun hükmünde kararnamelerle yapılan ihraçlar, emekli olanlar ve başka illere yapılan tayinler neticesinde 2017 yılında 16.927 olarak gerçekleşti. Yani eğitimcilerden 1834 kişi ya ihraç edildi, ya emekli oldu fakat sonuçta Kayseri'nin eğitim kadrosu eridi ve mevcut eğitimcilerle eğitim öğretim hizmeti verilmeye çalışılıyor" dedi.

Eğitim Bir Sen 8901 üye ile tüm sendikalara 4388 üye fark attı:

Aydın Kalkan, "Tüm ilçelerde, Kayseri merkezde teşkilatımız durmadan çalışmaktadır. Tüm ilçelerde de en büyük sendika Eğitim Bir Sen'dir. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şubeye en yakın üye sayısına sahip sendika Türk Eğitim Bir Sen 3113 üye ile Türk eğitim Sen oldu. Biz ideoloji sendikacılığı yapmıyoruz, biz üyelerimizin, milletimizin ve ülkemizin menfaatlerinin yegane savunucusu olarak tüm teşkilat olarak çalışıyoruz" diye konuştu.

3513 Personel Hiçbir Sendikaya Üye Değil:

Aydın Kalkan, "3513 personelin hiçbir sendikaya üye olmadığını belirterek bu durum adil bir durum değildir. Eğitim Bir Sen ve Memur Sen, tüm eğitimciler ve memurlar adına toplu sözleşme masasına oturmaktadır. Bizim çok yoğun çalışarak elde ettiğimiz kazanımlardan sendikası olmayanlar da faydalanmaktadır. Yani sendikası olmayanlar elini taşın altına koymuyor, fakat sendikaların tüm kazanımlarından faydalanıyor. Talebimiz toplu sözleşme aidatının sendikası olmayanlardan alınıp sendikalara ödenmesidir.

Hedef 10 bin üye:

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Kayseri'de öğretmen sayısının azalmasına rağmen 2016 yılında % 48 olan üye sayılarını % 52.58'e çıkardıklarını yeni hedeflerinin 10 bin üye olduğunu açıkladı. Bunun için işyeri temsilcilerimiz, ilçe başkanlarımız ve elbette il yönetimimizle hep birlikte canla başla çalışacağız ve bu hedefe ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

(AÖ-Y)



24.05.2017 11:12:16 TSI

NNNN

