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Öğrenciler 350 kilo atık pil topladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin geri dönüşüm çalışmalarına öğrencilerin desteği devam ediyor.

Akşemsettin İlkokulu, Saraybahçe İlkokulu ve Dr. Ferdi Koçal İlkokulu öğrencileri 350 kilogram atık pil toplayarak bunları İzmit Belediyesi yetkililerine teslim ettiler.

Öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri," Atık piller kontrolsüz şekilde çevreye atıldığında su, toprak ve havanın kirlenmesine neden olmaktadır. Pillerin içinde bulunan nikel, kadminyum, kurşun ve civa gibi ağır metaller hem çevre hem de insan sağlığı açısından oldukça tehlikelidir. İzmit Belediyesi olarak bu tehlikenin önüne geçmek için atık pilleri topluyoruz. Yaklaşık 4 ay içinde 2,5 ton atık pil toplandı. Özellikle okullar, çalışmalarımıza büyük destek veriyorlar" dediler.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 11:13:53 TSI

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