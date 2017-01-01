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Serdar Mahallesi'ne oyun grupları konuldu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Serdar Mahallesi'ne oyun grubu konuldu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Söğüt Sokak'ta bulunan boş alana çocukların oyun oynayabileceği oyun gruplarının montajı tamamlandı.

Aynı yere vatandaşlar için spor aletlerinin konulduğunu söyleyen yetkililer, "Vatandaşlardan bu yönde bir talep vardı. Belediye olarak vatandaşların talebine duyarsız kalmadık" dediler.

Bölge sakinleri de İzmit Belediyesi yetkililerine oyun grubu ve spor aletleri için teşekkür ettiler.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 11:16:08 TSI

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