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Kartepeli minikler engellileri unutmadı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, Arslanbey İlkokulu ile birlikte Mayıs ayında kutlanan Engelliler Haftası sebebiyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Arslanbey İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin de katılarak destek verdiği yürüyüşe Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Sevim Balaban, AK Parti İlçe Yöneticisi Fatih Bal, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karbuz, Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim Bahri Özyılmaz, Arslanbey Mahalle Muhtarı Sedat Topal, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kartepeli miniklerin yürüyüşü öncesinde Arslanbey İlkokulu Müdür Yardımcısı Beyhan Korkmaz etkinliğin anlam ve önemine uygun olarak engelleri aşmak için birliktelik mesajı verdi. Konuşmasında mevcut hükümetin ve yerel yönetimlerin engellilere çok büyük destekler verdiğinin altını çizen Korkmaz, birey olarak da sorumluluk hissedilmesi ve destek projeleri geliştirilmesi gerekliliğini vurguladı. Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Sevim Balaban Arslanbey İlkokulu Müdür Yardımcısı Beyhan Korkmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

K artepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde Arslanbey İlkokulu'ndan başlayarak Kışla Caddesi ve Belediye Caddesi boyunca yürüyen öğrenciler "Engelli Dostuyuz" sloganları atarak, kendi hazırladıkları dövizlerle farkındalık oluşturdu. Mahalle sakinlerinin alkışlarla destek verdiği yürüyüş duyarlı bir nesil yetişiyor mesajı vererek mahalle sakinlerini ve Kartepelileri sevindirdi.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 11:17:28 TSI

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