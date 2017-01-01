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Koçarlı'da koordinasyon toplantısı yapıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:17
Koçarlı'da koordinasyon toplantısı yapıldı
Koçarlı'da koordinasyon toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yerel yatırım planlama modeli ve koordinasyon toplantısı yapıldı.
Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik başkanlığında yapılan toplantıda Koçarlı'da ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve ilçenin ihtiyaç duyduğu sektörel alanlardaki gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak projelendirilmesi görüşüldü.
Gerçekleştirilen toplantıda ilçe daire amirlerinden, sivil toplum kuruluşu başkanlarından ve mahalle muhtarlarından gelen yatırım teklifleri analiz edilerek değerlendirilerek, projelendirilmesi planlandı. Ayrıca mevcut durumda devam eden faaliyetler, sorunlar ve talepler ile ilgili de gerekli değerlendirmeler yapılarak ilgili kurumlara gereğinin yapılması için talimatlar verildi.
Kaymakamlık bünyesinde buna benzer toplantıların bundan sonra da yapılacağını belirten Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Koçarlının her alanda en yüksek standartlara ulaşması için her türlü gayreti göstereceğini belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür etti.
(OD-MB-Y)

24.05.2017 11:17:38 TSI
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