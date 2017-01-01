Nazilli'de tarihi eser operasyonu
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda aracında 2 adet tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Nazilli ilçesinde yaşayan H.K'ya ait araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi alan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile H.K'nın ait araçta yapılan aramada 20 santimetre uzunluğunda 1 adet bronz heykel, 50 santimetre uzunluğunda üzerinde işleme sanatı bulunan tarihi eser ve 1 adet siyah kutu içerisinde el dedektörü ele geçirildi.
Şüpheli H.K., adli makamların talimatı ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ele geçirilen tarihi eserler Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
(MB-Y)
24.05.2017 11:18:15 TSI
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