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Ödüllü fotoğraflar Gölyazı Kültürevi'nde

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:18
Ödüllü fotoğraflar Gölyazı Kültürevi'nde
Ödüllü fotoğraflar Gölyazı Kültürevi'nde

(Fotoğraflı)

Sezgin Avcı
BURSA (İHA) - Bursa'da Orhan Holding tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'na katılan eserler Gölyazı Kültürevi'nde sergilendi.
2016 yılında, renkli, siyah-beyaz ve deneysel olmak üzere üç kategoride düzenlenen Orhan Holding 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'na 24 ülkeden, 196 fotoğraf sanatçısı toplam bin 809 fotoğrafla katıldı. Yarışma jürisi 24 eseri ödüllendirirken, toplam 59 eserin de sergilenmesine karar verdi. Daha önce Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen sergi, ikinci kez Gölyazı Kültürevi'nde kapılarını açtı.
İbrahim Orhan ve eşi Necla Orhan'a şehrin sanat hayatına verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Bursa'da birçok grup ve birçok işadamı var, her biri bir sanat dalına bu tür desteği sağlamış olsa Bursa'da her 15 günde bir böyle bir sanat hareketi olur. Hatta bu sanat hareketi uluslar arası çapta olur. Dünyanın bir çok yerinden gelen fotoğraflar bu sergide yer alıyor. Bana göre hepsi birer sanat eseri. Bu eserleri, yaklaşık 120 yıllık bir mekânda ilk defa sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bundan böyle sizlerin destek ve teşvikiyle, sanat değerlerini Gölyazı Kültürevi'nde sergilemeye devam edeceğiz" dedi.
Özellikle hafta sonlarında Gölyazı'da çok sayıda turist geldiğine dikkat çeken Bozbey, "İki günde yaklaşık 5 bin kişi Gölyazı'ya geliyor ve bu tarihi mekânı da ziyaret ediyorlar. Gölyazı'ya gelen konuklarımız, bu tarihi mekânda sergilenen fotoğrafları da keyifle izleme ve değerlendirme imkânına sahip olacaklar. Bu güzel mekânda, sanat eserlerini bizlerle buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Vietnam'dan Bangladeş'e, Amerika'dan Endonezya'ya, İsveç'ten Srilanka'ya 24 ülkeden 196 fotoğraf sanatçısının bin 809 fotoğrafla katıldığı yarışmada juri 24 eseri ödüllendirirken, 59 eseri de sergilemeye değer buldu. Sergi Gölyazı Kültürevi'nde 16 Haziran'a kadar açık kalacak.
(MŞ)

24.05.2017 11:18:57 TSI
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