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Sağlıkçılardan Türk Kızılayı'nın "Kadın Hayata Kan Verir" projesine destek



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SAMSUN (İHA) - Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çalışanları ve hastane yönetimi, kan bağışı farkındalığını artırmak ve kan bulmakta güçlük çeken hastalara yardımcı olmak için Türk Kızılayı Samsun Şubesi'nin "Kadın Hayata Kan Verir" projesine destek olarak kan bağışında bulundu.

Hastane bahçesinde düzenlenen kan bağışı etkinliğe Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Vekili Av. Orhan Çömezoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. İbrahim Semiz, Yunus Özil, Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr.Serdar Bayram, Ürün Dağıtım Şefi Dr. Nurettin E.Uyar ve hastane yöneticileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılay Derneği tarafından yürütülen 'Kadın Hayata Kan Verir' projesine destek olmak bu etkinliği Türk Kızılay Derneği yöneticileriyle birlikte düzenledik. Bize böyle bir yardımda bulunma şansı verdikleri için hem onlara hem de kan bağış kampanyasına destek olan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Projeye desteğinden dolayı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç'a teşekkür plaketi veren Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım da, "Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesiyle ortak düzenlediğimiz bu etkinlikle Türk Kızılayı olarak yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerini tanıtmak ve Samsun ilinde yüzde 17 olan kadın kan bağışçısı oranının artırılmasını hedefliyoruz. Hedefimize ulaşmamız için bize destek veren tüm hastane çalışanlarına da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hastane bahçesinde bulunan Kızılay'a ait araçta gerçekleştirilen ve gün boyu süren etkinliğe hastane çalışanlarının yoğun ilgi gösterdi.

(SAM-SLH-Y)



24.05.2017 11:19:36 TSI

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