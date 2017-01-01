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Uzlaştırma Bürosuna teşekkür belgesi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:20
Uzlaştırma Bürosuna teşekkür belgesi
Uzlaştırma Bürosuna teşekkür belgesi

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Uzlaştırma Bürosu, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
Son 5 yılda gelen 2 bin 266 uzlaşmaya tabi suçlara ilişkin dosyalardan 2 bin 108'nin uzlaşma ile sonuçlandıran Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na teşekkür belgesi verildi. Uzlaştırma Bürosu'nun Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilmesine ilişkin açıklamada bulunan Başsavcı Hakan Yağız, "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Akademisi tarafından düzenlenen "Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri" konulu sempozyum sonunda düzenlenen törenle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaştırma Bürosu, ülke genelinde 8 il ile birlikte teşekkür belgesine layık görülmüştür. Mahkemelerin iş yükünün azaltılması, uyuşmazlıkların adil ve hızlı bir şekilde çözülmesi için bütün dünyada yürütülen çalışmalar neticesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan Uzlaşma konusunda yüzde 93 oranında uzlaşmanın sağlanması nedeniyle görevli Cumhuriyet Savcılarına, uzlaştırmacılara ve görevli personele teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
(OA-OA-Y)

24.05.2017 11:20:00 TSI
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