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Otizm ve down sendromlu öğrencilere "Atla Terapi Uygulaması" başlatıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:20
Otizm ve down sendromlu öğrencilere "Atla Terapi Uygulaması" başlatıldı
Otizm ve down sendromlu öğrencilere "Atla Terapi Uygulaması" başlatıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Kaymakamlığı ile Yüreğir Milli Eğitim Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nce "At'la Gel Engelleri Beraber Aşalım" projesi kapsamında, 10 otistik ve down sendromlu öğrenciye "Atla terapi" yapılacak.
Merkez Sarıçam ilçesi Balcalı arkası, Çatalan yolu üzerindeki Süvari Binicilik ve Okçuluk Kulübü'nde başlatılan "Atla terapi" projesini tanıtımına Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Yüreğir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Cemal Dağhan, otizm ve down sendromlu öğrenciler ile aileleri katıldı.
Vali Mahmut Demirtaş, öğrencilere projeye katılım belgesi vererek, engellilerin tedavisinde alternatif bir yöntem olarak uygulanan "Atla terapi" yöntemi projesini geliştiren Yüreğir Kaymakamlığı ile Yüreğir Milli Eğitim Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile projeye destek veren Süvari Binicilik ve Okçuluk Kulübü'nde teşekkür etti.
Ayrıca çeşitli dans gösterileri de yapan öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Demirtaş, otizm, down sendromlu ve tüm engellilerin eğitimleri konusunda her türlü imkanların sağlanarak, destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
(ELF-Y)

24.05.2017 11:20:15 TSI
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