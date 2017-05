YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otizm ve down sendromlu öğrencilere "Atla Terapi Uygulaması" başlatıldı

ADANA (İHA) - Yüreğir Kaymakamlığı ile Yüreğir Milli Eğitim Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nce "At'la Gel Engelleri Beraber Aşalım" projesi kapsamında, 10 otistik ve down sendromlu öğrenciye "Atla terapi" yapılacak.

Merkez Sarıçam ilçesi Balcalı arkası, Çatalan yolu üzerindeki Süvari Binicilik ve Okçuluk Kulübü'nde başlatılan "Atla terapi" projesini tanıtımına Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Yüreğir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Cemal Dağhan, otizm ve down sendromlu öğrenciler ile aileleri katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, öğrencilere projeye katılım belgesi vererek, engellilerin tedavisinde alternatif bir yöntem olarak uygulanan "Atla terapi" yöntemi projesini geliştiren Yüreğir Kaymakamlığı ile Yüreğir Milli Eğitim Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile projeye destek veren Süvari Binicilik ve Okçuluk Kulübü'nde teşekkür etti.

Ayrıca çeşitli dans gösterileri de yapan öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Demirtaş, otizm, down sendromlu ve tüm engellilerin eğitimleri konusunda her türlü imkanların sağlanarak, destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

